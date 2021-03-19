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​Оршич, трижды забивший «Тоттенхэму», признан игроком недели в Лиге Европы

19 Марта 2021, 18:37,

Форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Оршич стал главным героем поединка «Динамо» против «Тоттенхэма». Хорватская команда после гостевого поражения 0:2 смогла выиграть с таким же счётом в основное время домашнего матча и забить победный гол в экстра-тайме – 3:0. Автором всех трёх голов «динамовцев» стал как раз Оршич.

В четвертьфинале Лиги Европы загребское «Динамо» сыграет против испанского «Вильярреала». Первая игра между командами пройдёт в Хорватии восьмого апреля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Загреб, Мислав Оршич
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