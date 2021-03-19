​Состоялась жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы

В пятницу была сформирована турнирная сетка до конца сезона Лиги Европы. Сразу после жеребьёвки 1/4 финала участники процедуры в штаб-квартире УЕФА принялись определять, какие пары выходят друг на друга дальше. Результаты следующие:

«Гранада»/«Манчестер Юнайтед» - «Аякс»/«Рома»

«Динамо» Загреб/«Вильярреал» - «Арсенал» - «Славия».

Хозяином решающей битвы за трофей, которая пройдёт двадцать шестого мая в польском Гданьске, будет представитель пары, выделенной жирным шрифтом.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является испанская «Севилья», которая уже завершила этот евросезон.