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​Состоялась жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы

19 Марта 2021, 15:21,

В пятницу была сформирована турнирная сетка до конца сезона Лиги Европы. Сразу после жеребьёвки 1/4 финала участники процедуры в штаб-квартире УЕФА принялись определять, какие пары выходят друг на друга дальше. Результаты следующие:

«Гранада»/«Манчестер Юнайтед» - «Аякс»/«Рома»

«Динамо» Загреб/«Вильярреал» - «Арсенал» - «Славия».

Хозяином решающей битвы за трофей, которая пройдёт двадцать шестого мая в польском Гданьске, будет представитель пары, выделенной жирным шрифтом.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является испанская «Севилья», которая уже завершила этот евросезон.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Аякс, Вильярреал, Гранада, Динамо Загреб, Славия
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Комментарии (2)
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0
pol-black
19 Марта 2021, 15:59

хорошие матчи будут!

0
ARTUR
19 Марта 2021, 15:47

НУ и чисто теоретически вполне апловский финал может быть ))

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