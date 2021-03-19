​Состоялась жеребьёвка полуфиналов Лиги Европы

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19 Марта 2021, 15:21,
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В пятницу была сформирована турнирная сетка до конца сезона Лиги Европы. Сразу после жеребьёвки 1/4 финала участники процедуры в штаб-квартире УЕФА принялись определять, какие пары выходят друг на друга дальше. Результаты следующие:
«Гранада»/«Манчестер Юнайтед» - «Аякс»/«Рома»
«Динамо» Загреб/«Вильярреал» - «Арсенал» - «Славия».
Хозяином решающей битвы за трофей, которая пройдёт двадцать шестого мая в польском Гданьске, будет представитель пары, выделенной жирным шрифтом.
Действующим обладателем трофея Лиги Европы является испанская «Севилья», которая уже завершила этот евросезон.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Рома, Аякс, Вильярреал, Гранада, Динамо Загреб, Славия
хорошие матчи будут!
НУ и чисто теоретически вполне апловский финал может быть ))