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Тарханов высказался о приглашении России на Азиатские игры

26 Января 2023 • 19:36 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о приглашении России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх. Приглашение отправил Олимпийский совет Азии.

«Предложение хорошее и его стоит рассматривать. Хоть какая-то международная практика нам необходима. Стоит или нет его принимать – конечно, решат уже наши руководители», - цитирует Тарханова Rusfootball.

Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу, что в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года. В программу Азиады, как иногда называют мероприятие, обязательно входит футбол. Сборная России, напомним, не участвует в официальных турнирах под эгидой УЕФА с февраля 2022 года из-за политических причин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов
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