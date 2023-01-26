Тарханов высказался о приглашении России на Азиатские игры

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями о приглашении России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх. Приглашение отправил Олимпийский совет Азии.

«Предложение хорошее и его стоит рассматривать. Хоть какая-то международная практика нам необходима. Стоит или нет его принимать – конечно, решат уже наши руководители», - цитирует Тарханова Rusfootball.

Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу, что в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года. В программу Азиады, как иногда называют мероприятие, обязательно входит футбол. Сборная России, напомним, не участвует в официальных турнирах под эгидой УЕФА с февраля 2022 года из-за политических причин.