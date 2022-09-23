Фаны боснийского «Железничара» отметили 101-летие клуба сжиганием флага соперников

В очередном туре боснийского чемпионата фаны «Железничара» бурно отметили 101-летие клуба, которое для «плави» (синие по-сербски) пришлось на матч с «Слогой» из Добоя.

В силу политических причин отношения между фанами «Железничара» и «Слоги» весьма непросты, и потому посетители сараевского стадиона «Грбавица» не особо жалели чувства оппозиции - прямо во время игры они подожгли и сожгли флаг конкурирующего клуба.

Ну а матч закончился минимальной победой «Железничара» - 1:0. Клуб идет вторым в турнирной таблице, но при этом «Железничар» не выигрывал чемпионат с 2013 года, также в 2022 году исполнилось ровно 50 лет с момента единственной победы «Железничара» в чемпионате Югославии в сезоне 1971\1972.