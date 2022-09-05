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Женская сборная России одержала разгромную победу в товарищеском матче

 
05 Сентября 2022 • 21:07 Комментировать

Женская сборная России по футболу сыграла с женской командой «Строгино». Поединок завершился против национальной сборной со счетом 6:1, а сама игра состоялась на базе в Новогорске.

Голы за россиянок забили Елена Медведь, Анна Соловьёва, Любовь Овсянникова, Яна Свистунова и Елена Шестернёва, которая, к слову, оформила дубль. Единственный мяч за «Строгино» на свой счет записала Валерия Зарубина.

Стоит отметить, что этой игрой завершился учебно-тренировочный сбор женской национальной команды в Новогорске, который проходил с 29 августа. Во встрече сыграли все футболисты сборной России, участвующие в сборе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Женский Футбол Строгино
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