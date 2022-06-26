Брат Погба перешёл в клуб из Индии

Гвинейский защитник Флорентин Погба продолжит свою карьеру в весьма экзотическом чемпионате.

31-летний брат полузащитника Поля Погба ближайший сезон проведёт в индийском чемпионате в составе команды «Мохун Баган». До этого старший брат звёздного игрока выступал за французские клубы «Сошо», «Сент-Этьен» и «Седан», а также за «Атланту» и турецкий «Генчлербирлиги».

В прошлом сезоне Флорентин Погба провёл во второй французской лиге в составе «Сошо» 33 встречи, в которых не отметился голами или ассистами. В активе защитника три жёлтые карточки.