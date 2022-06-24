Экс-игрок «Милана» Куцка вернулся на родину

Опытный словацкий полузащитник «Уотфорда» Юрай Куцка решил продолжить свою карьеру на родине.
35-летний словацкий футболист официально подписал соглашение с клубом «Слован». Об этом сообщает пресс-служба братиславской команды. Последним клубом полузащитника был английский «Уотфорд», который вылетел из АПЛ. Куцка также выступал за «Милан», «Дженоа», «Парму», «Трабзонспор» и пражскую «Спарту».
В прошлом сезоне Юрай Куцка провёл в английском чемпионате в составе «Уотфорда» 26 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.
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