Давиташвили подписал контракт с «Динамо» из Батуми

Молодой грузинский полузащитник Зурико Давиташвили вернулся на родину и подписал контракт с «Динамо» из Батуми.

Как сообщает пресс-служба динамовцев, 21-летний грузинский футболист официально подписал соглашение с клубом из Батуми. Напомним, что в начале апреля Давиташвили расторг соглашение с тульским «Арсеналом» по семейным обстоятельствам. До этого Зурико также защищал цвета казанского «Рубина» и волгоградского «Ротора».

Напомним, что в этом сезоне Зурико Давиташвили провёл в российском чемпионате в составе «Арсенала» 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.