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Игуаин назвал преемников Месси и Роналду

08 Марта 2022 • 10:19 Комментировать

Опытный аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин назвал игроков, которые станут преемниками Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Игуаин сказал, что после ухода Месси и Роналду их преемниками в плане соперничества вполне могут стать Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Гонсало отметил, что очень ждёт перехода Мбаппе в «Реал», так как французский форвард сможет вывести мадридскую команду на новый уровень.

Напомним, что «Реал» рассчитывает в летнее межсезонье подписать сразу и Мбаппе, и Эрлинга Холанна. В услугах норвежца также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Гонсало Игуаин Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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