Игуаин назвал преемников Месси и Роналду

Опытный аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин назвал игроков, которые станут преемниками Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Игуаин сказал, что после ухода Месси и Роналду их преемниками в плане соперничества вполне могут стать Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Гонсало отметил, что очень ждёт перехода Мбаппе в «Реал», так как французский форвард сможет вывести мадридскую команду на новый уровень.
Напомним, что «Реал» рассчитывает в летнее межсезонье подписать сразу и Мбаппе, и Эрлинга Холанна. В услугах норвежца также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Барселона».
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