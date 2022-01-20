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37-летний Вагнер Лав трудоустроился в Дании официально

20 Января 2022 • 18:18 Комментировать

Как и ожидалось, Вагнер Лав стал игроком датского «Мидтьюлланна». 37-летний бразильский нападающий заключил трудовое соглашение на полгода, о чём сообщается на клубном сайте.

«Мидтьюлланн» уверен, что Вагнер Лав «внесёт вклад благодаря своему опыту и голевому чутью».

Вагнер Лав хорошо известен в России по выступлениям за московский ЦСКА. За последние годы слухи не раз связывали бразильца с возвращением в ряды «армейцев». Тем не менее, нового пришествия Вагнера в Москву не состоялось. Поговаривали, что против этого варианта выступал президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Мидтьюлланн» является лидером текущего чемпионата Дании.

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