​Черчесов попросил игроков «Ференцвароша» забыть одно слово

Станислав Черчесов уже приступил к работе с «Ференцварошем». Пресс-служба венгерского клуба опубликовала видео с тренировки команды в YouTube.

«Мы забываем одно слово – слово «проблема». Мне не нравится это слово. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И не говорите мне «тренер, пожалуйста». Потому что вы профессионалы, и вы должны делать свою работу», - сказал Черчесов своим подопечным.

Станислав Черчесов был назначен главным тренером «Ференцвароша» 20 декабря. Ближайший официальный матч команда проведёт в четверг, 27 января. В рамках чемпионата Венгрии «Ференцварош» будет играть против «Академии Пушкаша».