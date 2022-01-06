Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​Черчесов попросил игроков «Ференцвароша» забыть одно слово

06 Января 2022 • 19:49 Комментировать

Станислав Черчесов уже приступил к работе с «Ференцварошем». Пресс-служба венгерского клуба опубликовала видео с тренировки команды в YouTube.

«Мы забываем одно слово – слово «проблема». Мне не нравится это слово. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И не говорите мне «тренер, пожалуйста». Потому что вы профессионалы, и вы должны делать свою работу», - сказал Черчесов своим подопечным.

Станислав Черчесов был назначен главным тренером «Ференцвароша» 20 декабря. Ближайший официальный матч команда проведёт в четверг, 27 января. В рамках чемпионата Венгрии «Ференцварош» будет играть против «Академии Пушкаша».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.01  18:00 Канелас ... Фафе
07.01  22:00 Brighton & Hove Albion U23 1 ... Арсенал (до 23 лет)
07.01  22:30 Униан Лейрия ... Кова-Пьедаде
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Января
19:49 · Другое
​Черчесов попросил игроков «Ференцвароша» забыть одно слово
05 Января
21:36 · Италия. Серия А
Влахович – самый подорожавший игрок в 2021 году по версии Transfermarkt, Винисиус и Холанн в тройке 1
20:46 · Другое
ФИФА назвала трёх претендентов на звание лучшего голкипера мира по итогам 2021 года
31 Декабря
16:25 · Другое
​«Арис» поздравил фанатов с Новым годом на разных языках, в том числе на русском 1 видео
15:30 · Другое
​Эриксен тренируется со швейцарским клубом 1
29 Декабря
17:22 · Другое
Коллина рассказал о новой системе автоматического определения офсайда в футболе
26 Декабря
09:43 · Другое
​Во время футбольного матча в Алжире умер футболист
21 Декабря
16:31 · Другое
​Черчесов снова вакцинировался – «Ференцварош» показал видео видео
08:24 · Другое
​«Ференцварош» показал видео о первом дне Черчесова в клубе видео
08:17 · Другое
​Назван тренерский штаб Черчесова
20 Декабря
18:59 · Другое
​Директор «Ференцвароша»: «Гордимся, что такой авторитет, как Черчесов, возглавил нашу команду» 1
18:20 · Другое
​«Я строгий и целеустремлённый»: Черчесов описал себя после назначения в «Ференцвароше»
18:14 · Другое
​Черчесов дебютирует в «Ференцвароше» через 37 дней
16:52 · Другое
​Сборная России отреагировала на назначение Черчесова в «Ференцвароше» 1
14:26 · Другое
​Черчесов анонсировал своё назначение в «Ференцвароше»
Все новости
Рекомендуем