«Эксперимент удался»: правило пяти замен может стать постоянным

По всей видимости, формат с пятью дозволенными заменами в футболе может быть введен на постоянной основе. К подобным мерам различные организации примкнули в прошлом году, ссылаясь на физическое состояние игроков в период пандемии.

Спустя год Международный совет футбольных организаций (IFAB) проанализировал изменения и влияние правила на игру, согласившись, что подобное нововведение пошло на пользу. Как итог, на днях была выдвинута идея разрешить командам проводить пять замен на постоянной основе во всех турнирах, которая получила колоссальную поддержку.

Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист The Times Мартин Зиглер. Примечательно, что среди всех топ-чемпионатов Европы от правила в текущем сезоне отказалась лишь английская Премьер-лига.

EXCL: Five substitutions in football set to become permanent - proposed at International FA Board panel meeting today and strongly supported. Will put renewed pressure on Premier League to follow the rest of football from next season. Story on @TimesSport shortly.