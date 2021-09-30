Клаттенбург признался, что променял АПЛ на Саудовскую Аравию ради денег

Бывший арбитр Марк Клаттенбург рассказал, почему в 2017 году решил прекратить свою работу в английской Премьер-лиге, уехав в чемпионат Саудовской Аравии.

«Можно сказать, что я потерял мотивацию. За всю свою карьеру я отсудил множество финалов, множество классных матчей. Единственное, что могло меня остановить – возможность поработать в финальном поединке Мундиаля. Но, я понимал, что никто не даст европейским судьям трижды подряд обслуживать главную игру четырехлетия. Это было бы несправедливо по отношению к представителям других континентов. Если бы это все-таки случилось, то я стал бы самым успешным рефери в истории, ведь ни у кого не было бы столько финалов крупных турниров. А потом мне предложили огромные деньги в Саудовской Аравии, и я с радостью согласился ради своей семьи», - поделился Клаттенбург в интервью TalkSport.