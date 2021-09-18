Бывший нападающий московского «Локомотива» Эдер, по всей видимости, нашел себе новый клуб в чемпионате Саудовской Аравии. Напомним, что прошлым летом у автора победного гола в финале Евро-2016 истек срок действия контракта с «железнодорожниками».

Сообщается, что португалец уже в следующий вторник подпишет соглашение с командой «Аль-Раед», такой информацией поделилось издание Record. Новый коллектив 33-летнего нападающего на данный момент возглавляет турнирную таблицу внутреннего первенства своей страны.

За «Локомотив» Эдер в свое время провел свыше 90 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами.