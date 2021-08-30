​Игрок «Олимпиакоса» Семеду арестован по подозрению в изнасиловании

Футболист «Олимпиакоса» Рубен Семеду, который, кстати говоря, имеет за плечами три матча за национальную сборную Португалии, угодил в скандал. Как сообщает греческий новостной портал eKathimerini.com, 27-летний футболист был арестован по подозрению в изнасиловании.

Поводом для задержания футболиста стало заявление 17-летней девушки. В заявлении она утверждает, что познакомилась с Семеду в одном из баров Оропоса, после чего футболист отвёз её в свой дом и совершил там преступление.

Во вторник Рубен Семеду предстанет перед прокурором. По данным источника, по этому делу проходит ещё один человек, но он не был задержан.