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​Игрок «Олимпиакоса» Семеду арестован по подозрению в изнасиловании

30 Августа 2021 • 14:32 Комментировать

Футболист «Олимпиакоса» Рубен Семеду, который, кстати говоря, имеет за плечами три матча за национальную сборную Португалии, угодил в скандал. Как сообщает греческий новостной портал eKathimerini.com, 27-летний футболист был арестован по подозрению в изнасиловании.

Поводом для задержания футболиста стало заявление 17-летней девушки. В заявлении она утверждает, что познакомилась с Семеду в одном из баров Оропоса, после чего футболист отвёз её в свой дом и совершил там преступление.

Во вторник Рубен Семеду предстанет перед прокурором. По данным источника, по этому делу проходит ещё один человек, но он не был задержан.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Рубен Семеду
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