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Футболист молодёжной сборной Афганистана трагически погиб, пытаясь сбежать из страны

19 Августа 2021 • 08:49 Комментировать
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Журналист Бабак Тагвай посредством своего твиттер-аккаунта сообщил о трагическом случае, произошедшем в Афганистане. Игрок молодежной футбольной сборной Заки Анвари погиб при попытке вылететь из страны.

Спортсмен тайком пробрался в отсек шасси американского самолета. Спустя некоторое время части тела футболиста были найдены в отсеке самолета.

Ранее в интернете появилось видео, на котором показан взлет самолета ВВС США. Несколько человек попытались ухватиться за шасси и другие части самолета, однако не удержались и разбились насмерть.

В настоящий момент на территории Афганистана ведутся военные действия, мирное население пытается сбежать из страны любыми способами.

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Евро-Футбол.Ру,
Заки Анвари
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