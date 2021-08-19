Футболист молодёжной сборной Афганистана трагически погиб, пытаясь сбежать из страны

Журналист Бабак Тагвай посредством своего твиттер-аккаунта сообщил о трагическом случае, произошедшем в Афганистане. Игрок молодежной футбольной сборной Заки Анвари погиб при попытке вылететь из страны.

Спортсмен тайком пробрался в отсек шасси американского самолета. Спустя некоторое время части тела футболиста были найдены в отсеке самолета.

Ранее в интернете появилось видео, на котором показан взлет самолета ВВС США. Несколько человек попытались ухватиться за шасси и другие части самолета, однако не удержались и разбились насмерть.

В настоящий момент на территории Афганистана ведутся военные действия, мирное население пытается сбежать из страны любыми способами.