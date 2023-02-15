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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Фэйр-плей» по-шотландски - «Рейнджерс» забил, но тренер заставил своих игроков после этого... пропустить видео

15 Февраля 2023 • 06:35 Комментировать

Про шотландцев часто ходят анекдоты, что они, дескать, скуповаты. Но в чем им не откажешь - так это в чувстве «фэйр-плей», еще раз проявившемся в кубковом матче «Глазго Рейнджерс» против «Патрик Тисла». При счете 1:1 на 70-й минуте нападающий «Рейнджерс» Малик Тильман воспользовался тем, что одному из игроков «Тисла» оказывали помощь, прорвался к воротам и забил.

Но наставник клуба Майкл Бэйл не согласился с таким голом - он потребовал от своих игроков пропустить ответный мяч, хотя его инструкции и не дошли до вратаря, который честно пытался помешать этому. И лишь затем, уже при счете 2:2, «Рейнджерс» все же забил честный победный гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Тисл Малик Тильман Рейнджерс
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