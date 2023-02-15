Про шотландцев часто ходят анекдоты, что они, дескать, скуповаты. Но в чем им не откажешь - так это в чувстве «фэйр-плей», еще раз проявившемся в кубковом матче «Глазго Рейнджерс» против «Патрик Тисла». При счете 1:1 на 70-й минуте нападающий «Рейнджерс» Малик Тильман воспользовался тем, что одному из игроков «Тисла» оказывали помощь, прорвался к воротам и забил.

Но наставник клуба Майкл Бэйл не согласился с таким голом - он потребовал от своих игроков пропустить ответный мяч, хотя его инструкции и не дошли до вратаря, который честно пытался помешать этому. И лишь затем, уже при счете 2:2, «Рейнджерс» все же забил честный победный гол.