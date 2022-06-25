Экс-игрок «Спартака» перешёл в шотландский «Хайберниан»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди нашёл себе новую команду в шотландском чемпионате.

36-летний ирландский футболист официально подписал соглашение с клубом «Хайберниан». Как сообщает пресс-служба шотландской команды, Макгиди будет выступать за клуб до лета 2023 года. Последние два сезона полузащитник выступал в третьем по силе английском дивизионе в составе «Сандерленда». За «Спартак» Макгиди играл с 2010 по 2014 год.

В прошлом сезоне Эйден Макгиди провёл в третьем английском дивизионе 14 поединков, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста.