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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» и «Рейнджерс» впервые сыграют своё дерби в Австралии

03 Марта 2022 • 04:19 Комментировать
Сент-Джонстон
0:1
Глазго Рейнджерс
окончен

Премьера в шотландском футболе - впервые «Селтик» и «Глазго Рейнджерс» сразятся между собой вне Шотландии, и где - в далекой Австралии! Это случится в ноябре, в рамках турнира Sydney Super Cup, аккурат за день до начала чемпионата мира в Катаре. Впрочем, статус матча будет товарищеским, а не официальным.

Первый матч между главными шотландскими клубами был сыгран в 1888 году, с тех пор они сыграли более 400 матчей. «Рейнджерс» записал на свой счет 163 победы, «Селтик» - 158. Еще 99 встреч закончились вничью. В каждом сезоне клубы встречаются по четыре раза в рамках чемпионата страны, к этим играм порой могут добавляться матчи в рамках обоих кубков Шотландии.
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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Селтик
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окончен Ливингстон 2:1 Данди Юнайтед 1.97 3.20 4.30
окончен Хартс 2:0 Абердин 1.93 3.45 4.10
окончен Сент-Джонстон 0:1 Глазго Рейнджерс
окончен Данди 0:0 Хиберниан 3.50 3.05 2.25
окончен Мазеруэлл 0:1 Росс Каунти
окончен Селтик 2:0 Сент-Миррен 1.13 8.00 22.00
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