«Селтик» и «Рейнджерс» впервые сыграют своё дерби в Австралии

Премьера в шотландском футболе - впервые «Селтик» и «Глазго Рейнджерс» сразятся между собой вне Шотландии, и где - в далекой Австралии! Это случится в ноябре, в рамках турнира Sydney Super Cup, аккурат за день до начала чемпионата мира в Катаре. Впрочем, статус матча будет товарищеским, а не официальным.

Первый матч между главными шотландскими клубами был сыгран в 1888 году, с тех пор они сыграли более 400 матчей. «Рейнджерс» записал на свой счет 163 победы, «Селтик» - 158. Еще 99 встреч закончились вничью. В каждом сезоне клубы встречаются по четыре раза в рамках чемпионата страны, к этим играм порой могут добавляться матчи в рамках обоих кубков Шотландии.