«Глазго Рейнджерс» определился с преемником Джеррарда

Руководство «Глазго Рейнджерс» определилось с преемником Стивена Джеррарда, перебравшегося в бирмингемскую «Астон Виллу».

Новым главным тренером шотландского коллектива был назначен голландский специалист Джованн ван Бронкхорст, об этом рапортуют британские СМИ. Детали сделки между сторонами не разглашаются.

До переезда в Шотландию Джованни отметился работой в роттердамском «Фейеноорде», китайском «Гуанчжоу Фули», молодежной сборной Голландии и «Манчестер Сити».

После 13 туров «Рейнджерс» лидируют в чемпионате Шотландии, опережая «Селтик» на четыре пункта.