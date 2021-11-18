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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Глазго Рейнджерс» определился с преемником Джеррарда

18 Ноября 2021 • 08:58 Комментировать

Руководство «Глазго Рейнджерс» определилось с преемником Стивена Джеррарда, перебравшегося в бирмингемскую «Астон Виллу».

Новым главным тренером шотландского коллектива был назначен голландский специалист Джованн ван Бронкхорст, об этом рапортуют британские СМИ. Детали сделки между сторонами не разглашаются.

До переезда в Шотландию Джованни отметился работой в роттердамском «Фейеноорде», китайском «Гуанчжоу Фули», молодежной сборной Голландии и «Манчестер Сити».

После 13 туров «Рейнджерс» лидируют в чемпионате Шотландии, опережая «Селтик» на четыре пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джованни Ван Бронкхорст
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