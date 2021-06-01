Чемпионат Шотландии. Премьер-лига 2020-2021
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Доддс – новый наставник «Инвернесса»

01 Июня 2021, 23:00,

52-летний специалист из Шотландии Билли Доддс спустя 15 лет возобновил самостоятельную тренерскую карьеру ради предложения «Инвернесса». Бывший игрок «Челси», «Абердина», «Данди» и «Рейнджерс» завершил карьеру в 2006 году, а первый опыт работы тренером получил в «Данди», исполняя роль временного наставника.

Доддс провёл 26 матчей за сборную Шотландии и забил 7 голов (досталось сборным Эстонии, Фарерских островов, Боснии и Герцеговины, Бельгии и Сан-Марино), а вместе с «Рейнджерс» Билли выигрывал чемпионат страны. Напомним, что «Инвернесс» завершил прошлый сезон на пятом месте во второй шотландской лиге.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Инвернесс, Шотландия
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