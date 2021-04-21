Шотландский клуб готов предложить работу Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью, который на днях был уволен с поста главного тренера лондонского «Тоттенхэма», имеет вариант продолжения карьеры в шотландском чемпионате. Об этом рапортует The Sun.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах «Особенного» проявляет руководство «Селтика». Ранее Моуринью заявил, что не станет брать перерыв после увольнения из «Тоттенхэма».

Португальский тренер занимал пост наставника лондонской команды с ноября 2019-го года. Жозе также известен по работе в «Челси», миланском «Интере», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».