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Шотландский клуб готов предложить работу Моуринью

21 Апреля 2021, 08:19,

Португальский специалист Жозе Моуринью, который на днях был уволен с поста главного тренера лондонского «Тоттенхэма», имеет вариант продолжения карьеры в шотландском чемпионате. Об этом рапортует The Sun.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах «Особенного» проявляет руководство «Селтика». Ранее Моуринью заявил, что не станет брать перерыв после увольнения из «Тоттенхэма».

Португальский тренер занимал пост наставника лондонской команды с ноября 2019-го года. Жозе также известен по работе в «Челси», миланском «Интере», мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Селтик
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