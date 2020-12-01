Рой Кин может возглавить «Селтик»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, который после завершения игровой карьеры стал тренером, может трудоустроиться в чемпионате Шотландии, об этом информирует издание Talksport.

Заинтересованность в услугах ирландского специалиста проявляет «Селтик». Руководство клуба недовольно результатами команды в нынешнем сезоне и собирается отправить в отставку Нила Леннона.

Напомним, что последним местом работы Кина был «Ноттингем Форест».

После 15 туров чемпионата Шотландии «Селтик» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Глазго Рейджерс» на 11 баллов.