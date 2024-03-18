Инфантино возмущён дракой в матче «Трабзонспора» и «Фенербахче»

В рамках 30-го тура чемпионата Турции прошел матч «Трабзонспора» против «Фенербахче». После финального свистка на поле возникла массовая драка с участием игроков и фанатов.

«То, что произошло на поле, - это просто недопустимо. Такому поведению нет места в современном футболе. В нашем виде спорта все должны находиться в максимальной безопасности. Призываю привлечь всех виновных к ответственности за свои действия», - передает слова руководителя пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча завершилась победой «Фенербахче» со счетом 3:2. Решающий гол стамбульский клуб забил на 87-й минуте.