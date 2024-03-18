Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Инфантино возмущён дракой в матче «Трабзонспора» и «Фенербахче»

18 Марта 2024 • 13:52 Комментировать

В рамках 30-го тура чемпионата Турции прошел матч «Трабзонспора» против «Фенербахче». После финального свистка на поле возникла массовая драка с участием игроков и фанатов.

«То, что произошло на поле, - это просто недопустимо. Такому поведению нет места в современном футболе. В нашем виде спорта все должны находиться в максимальной безопасности. Призываю привлечь всех виновных к ответственности за свои действия», - передает слова руководителя пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча завершилась победой «Фенербахче» со счетом 3:2. Решающий гол стамбульский клуб забил на 87-й минуте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Трабзонспор Джанни Инфантино ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
13:52 · Турция
Инфантино возмущён дракой в матче «Трабзонспора» и «Фенербахче»
17 Марта
23:52 · Турция
Игроки «Фенербахче» подрались с болельщиками «Трабзонспора»
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поспорит с «Арсеналом» за защитника «Фенербахче» слухи
08:02 · Италия. Серия А
​Бывший защитник «Динамо» может оказаться в «Милане»
14 Марта
13:28 · Турция
Назван неожиданный клуб для Моуринью
07 Марта
17:34 · Испания. Ла Лига
Стало известно, перейдёт ли Модрич в «Галатасарай»
06 Марта
18:35 · Турция
​Балотелли жёг петарды в раздевалке
29 Февраля
23:13 · Турция
«Галатасарай» вслед за «Фенербахче» внезапно покинул Кубок Турции
27 Февраля
23:08 · Турция
«Фенербахче» сенсационно вылетел из Кубка Турции
24 Февраля
21:49 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов Серии А готовы арендовать Дзаньоло слухи
08:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на бывшего полузащитника «Динамо»
23 Февраля
21:26 · Россия. Премьер-лига
Языджи сделал сладкий подарок игрокам ЦСКА на сборах в Турции фото
21 Февраля
12:07 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян отказался от перехода в «Галатасарай» в зимнее трансферное окно - известна причина слухи
20 Февраля
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Байер» и «Тоттенхэм» заинтересовал экс-полузащитник московского «Динамо» слухи
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» – главный претендент на Дзаньоло
Все новости
Рекомендуем