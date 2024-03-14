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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Назван неожиданный клуб для Моуринью

14 Марта 2024 • 13:28 Комментировать

Португальский тренер Жозе Моуринью, который сейчас находится без работы, может уехать в Турцию. Согласно информации журналистов таблоида The Sun, в услугах звездного специалиста заинтересован стамбульский «Фенербахче».

Напомним, что последним местом работы «Особенного» была итальянская «Рома». Он покинул римский клуб минувшей зимой. В Европе Жозе хорошо известен по работе в лондонском «Челси», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Порту» и миланском «Интере».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью
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