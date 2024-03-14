Назван неожиданный клуб для Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью, который сейчас находится без работы, может уехать в Турцию. Согласно информации журналистов таблоида The Sun, в услугах звездного специалиста заинтересован стамбульский «Фенербахче».

Напомним, что последним местом работы «Особенного» была итальянская «Рома». Он покинул римский клуб минувшей зимой. В Европе Жозе хорошо известен по работе в лондонском «Челси», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Порту» и миланском «Интере».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице.