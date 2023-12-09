​У Руди Гарсии появились варианты в Турции

Уволенный из «Наполи» французский специалист Руди Гарсия может вскоре вернуться к рулю - если согласится принять турецкий «Адана Демирспор», который недавно расстался с Патриком Клюйвертом. Как сообщает calcionapoli1926.it, такое предложение Руди уже получил, но он склоняется подождать до лета и уже там решать, что делать.

Тем более, что летом может открыться другая, более привлекательная возможность в Турции - со стамбульским «Галатасараем». А то, что турецкая Суперлига становится пристанищем для вышедших в тираж в Италии игроков и специалистов, получило свое очередное подтверждение.