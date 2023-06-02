Футбольный агент Леонид Истрати, представляющий интересы российского защитника «Антальяспора» Фёдора Кудряшова, рассказал о дальнейших профессиональных планах россиянина. Он сказал несколько слов сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

- Фёдор в ближайшее время сменит лигу?

- Не могу сказать.

В сезоне 2022/2023 принял участие в 13 матчах «Антальяспора», в которых не отметился результативными действия. Чемпионат Турции по футболу в этом году приостанавливался из-за масштабных последствий землетрясений.

Отметим, что специалисты портала transfermarkt оценивают 36-летнего Фёдора Кудряшова в 175 тысяч евро.