Дзаньоло забил дебютный гол за «Галатасарай»

Известный итальянский полузащитник Николо Дзаньоло, перешедший в зимнее трансферное окно в стамбульский «Галатасарай», отметился дебютным голом за новую команду.

Хавбек забил гол во встрече 25-го тура Суперлиги против клуба «Касымпаша». В итоге этот мяч стал единственным в прошедшем поединке. Николо вышел на замену во втором тайме, а спустя 11 минут оформил взятие ворот.

23-летний итальянец подписал с «Галатасараем» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро.

После 24 туров стамбульский клуб лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.