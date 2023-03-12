Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Дзаньоло забил дебютный гол за «Галатасарай»

12 Марта 2023 • 08:44 Комментировать

Известный итальянский полузащитник Николо Дзаньоло, перешедший в зимнее трансферное окно в стамбульский «Галатасарай», отметился дебютным голом за новую команду.

Хавбек забил гол во встрече 25-го тура Суперлиги против клуба «Касымпаша». В итоге этот мяч стал единственным в прошедшем поединке. Николо вышел на замену во втором тайме, а спустя 11 минут оформил взятие ворот.

23-летний итальянец подписал с «Галатасараем» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро.

После 24 туров стамбульский клуб лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.03.23 в 13:30
Анкарагюджю Анкарагюджю
Аланьяспор Аланьяспор
2.50 3.50 2.65
Видео
Отменен
Хатайспор Хатайспор
Коньяспор Коньяспор
0
0
Видео
12.03.23 в 16:00
Трабзонспор Трабзонспор
Адана Демирспор Адана Демирспор
2.36 3.40 2.95
Видео
Отменен
Умраниеспор Умраниеспор
Газиантеп Газиантеп
0
0
Видео
12.03.23 в 19:00
Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
Бешикташ Бешикташ
2.60 3.40 2.65
Видео
Отменен
Хатайспор Хатайспор
Сивасспор Сивасспор
0
3
Видео
Отменен
Газиантеп Газиантеп
Касымпаша Касымпаша
0
3
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
08:44 · Турция
Дзаньоло забил дебютный гол за «Галатасарай»
07:46 · Англия. Премьер-лига
Джеррард может возглавить турецкий топ-клуб слухи
11 Марта
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с трансферной целью
07:14 · Турция
Оздоев помог своему клубу в Турции удержать выездную ничью
10 Марта
15:30 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» высказались о возможном подписании Баринова летом
15:16 · Россия. Премьер-лига
В «Истанбуле» заявили, что сами отказались от Смолова
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ткаченко: «Отказ «Башакшехиру» — ошибка Смолова»
10:48 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» отреагировал на новость об интересе к Кузяеву
10:43 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» отреагировали на новость о трансфере Кузяева
10:04 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» высказались о трансфере Кузяева
09 Марта
19:25 · Россия. Премьер-лига
Услуги Кузяева предложили клубам в Турции
16:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» помог пострадавшим от землетрясений в Турции
08 Марта
15:47 · Турция
Манчини: «Я посоветовал Дзаньоло перейти в «Галатасарай»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Масалитин рассказал, почему Языджи не нужен ЦСКА
14:03 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» подтвердили, что предлагали за Баринова только 1,5 миллиона евро
Все новости
Рекомендуем