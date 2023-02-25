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Агент: «По Оздоеву поступали предложения из других турецких клубов, но в «Фатихе» не настроены его отпускать»

25 Февраля 2023 • 15:07 Комментировать
Гиресунспор
0:0
Фатих Карагюмрюк
отменен

Анзор Гаргаев, агент полузащитника клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал о предложениях, поступавших его клиенту в зимнее трансферное окно.

«Поступали предложения из других турецких клубов, из Эмиратов, но в «Фатихе» не настроены его отпускать – у него действующий контракт ещё полтора года», — приводит слова Гаргаева Metaratings.

Кроме того, агент отметил, что сам Оздоев также хочет остаться в своей нынешней команде, так как сейчас он чувствует гармонию и в быту, и на футбольном поле.

В нынешнем сезоне 30-летний Оздоев провёл за «Фатих Карагюмрюк» 20 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Действующий контракт хавбека с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк
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