Как трагическое землетрясение изменило турецкий футбол

Землетрясение, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии, привело к человеческим жертвам и нанесло колоссальный ущерб всем сферам жизни этих стран. В равной степени это относится и к футболу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что происходит в Турции.

6 февраля в Турции и Сирии произошло страшное землетрясение. Уже известно, что в результате него погибло более 45 000 человек, но поиски и разборы завалов продолжаются. Это событие серьёзно повлияло на всю жизнь в Турции. Население собирает гуманитарную помощь, сети продуктовых магазинов предлагают любому желающему закупить набор продуктов для передачи пострадавшим. Естественно, что землетрясение оказало влияние и на футбол как на одну из сторон жизни страны.

Наиболее пострадавшими от стихии, как по числу человеческих жертв, так и по степени разрушений, оказались города Газиантеп и Хатай, в которых есть два клуба турецкой Суперлиги. К сожалению, среди погибших есть и футболисты. Весь мир следил за судьбой Кристиана Атсу, пожалуй, самого известного игрока, который выступал за «Хатайспор». В первые дни поступила новость, что экс-футболиста «Челси» вытащили из-под завалов, однако агент полузащитника опроверг эту информацию. На днях спасатели нашли тело Атсу, который не выжил. Как выяснилось, ганский футболист должен был улететь за день до землетрясения, но в своём последнем матче он в концовке забил гол в ворота «Касымпаши» и задержался в Хатае, чтобы отпраздновать с партнёрами победу.

Погиб и вратарь «Йени Малатьяспор» Ахмет Эюп Тюркаслан. Тренера клуба «Искендерунспор» из третьей по уровню лиги Ибрагима Халила Олмеза нашли живым, но он скончался в реанимации. К счастью, живыми из-под завалов достали игроков «Хатайспора» Бурака Оксюза, Бертуга Йылдырыма и Керима Алиджи.

В сложившейся ситуации говорить о продолжении сезона для этих команд из пострадавших городов невозможно. «Хатайспор», а затем и «Газиантеп» объявили о снятии с розыгрыша и чемпионата Турции, и кубка страны. После 21-го тура первые шли на четырнадцатом месте, вторые – на десятом. С розыгрыша турецкой Второй лиги снялся и «Йени Малатьяспор».

Пока непонятно, что вообще будет с футбольным сезоном в Турции. Все матчи внутренних турниров перенесены. Изначально ожидалось, что розыгрыш Суперлиги возобновится 17 февраля, но очередной тур также был отложен. Сейчас ожидается, что в 25 февраля розыгрыш продолжится, но полной уверенности в этом нет. Кроме того, непонятно, что делать с «Газиантепом» и «Хатайспором».

Правда, 16 февраля турецкий «Трабзонспор» провёл домашний поединок против «Базеля» в Лиге конференций и выиграл со счётом 1:0. Перед игрой болельщики хозяев устроили перформанс, изобразив спасателя в каске с флагами всех стран, которые отправили в Турцию своих людей для помощи с разбором завалов. Эта трагедия даже заставила УЕФА забыть про политику. Так на каске нарисованного спасателя были флаги и Украины, и России.

Многие футболисты и клубы помогают Турции. Защитник национальной сборной на аукционе продал футболку Криштиану Роналду за 200 тысяч евро, Лионель Месси выделил 3,5 миллиона на помощь пострадавшим. Многие европейские клубы различным образом поддерживают всех, кого коснулась страшная трагедия. Известно, что российские ЦСКА и «Енисей», в частности, также собрали и передали помощь пострадавшим.

Когда происходят трагедии такого масштаба, футбол всегда отходит на второй план. Тем не менее важно, что в такие моменты и игроки, и клубы со всего мира объединяются, чтобы помочь.

Роман Андреев