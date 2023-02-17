Канадский защитник Сэм Адекугбе перебрался в стамбульский «Галатасарай» из «Хатайспора». Как сообщает клубная пресс-служба, гранд взял 28-летнего футболиста в аренду до завершения нынешнего сезона.

В договоре прописан пункт о возможном выкупе игрока по окончании нынешней кампании. Сумма потенциальной сделки оценивается в один миллион евро.

В сезоне-2022/2023 Адекугбе принял участие в 19 поединках во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки. Защитник выступает за национальную сборную Канады с 2015 года. Он принял участие в 36 поединках и отметился одним забитым мячом.