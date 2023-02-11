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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пирло участвует в разборе завалов в Турции

11 Февраля 2023 • 03:56 Комментировать

Ужасное землетрясение учинило огромные разрушения в Турции, устранять которые сейчас пытается вся страна, да и не только - практически все страны Европы отправили в Турцию своих спасателей.

Надо заметить, что участвуют в этом процессе и представители футбольного мира - большая часть клубов отправила желающих футболистов участвовать в устранении процессов землетрясения. Не остался в стороне и Андреа Пирло, итальянский наставник «Фатих Карагюмрюк» - он также принимает участие в разборах завалов.

Напомним, что Пирло тренирует клуб с лета прошлого года, ранее он работал с туринским «Ювентусом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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