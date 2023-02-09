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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кудряшов рассказал, что в Турции все команды оказывают помощь людям

09 Февраля 2023 • 16:25 Комментировать

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов высказался о ситуации в Турции после землетрясения.

«У меня в Турции есть родные и близкие, сразу с ними связался. Но они в Анталье, туда все это не дошло. В целом все в порядке. Говорили, что через 2–3 дня возможны повторные толчки. Как говорится, экстренный чемоданчик собран, все ждут. Надеюсь, что все обойдется», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что вместе с командой они собрали деньги и отправили на помощь, в Турции все команды стараются помочь людям.

Напомним, ранее в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение, в ходе которого пострадали несколько тысяч человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Кудряшов Антальяспор
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