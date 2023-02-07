​Агент Гаргаев предположил, почему Дзюба не заиграл в Турции

Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы Магомеда Оздоева, поделился своими мыслями насчёт периода Артёма Дзюбы в Турции.

Напомним, что Артём Дзюба в августе подписал контракт с «Адана Демирспор», но уже в начале ноября покинул клуб после всего лишь пяти проведённых матчей.

«Может, по стилю команда не подошла. «Адана» - бегущая команда, часто играет на контратаках и через короткий пас. Это не совсем подходит под стиль игры Артёма. Дзюба - сильный нападающий, но любому футболисту нужно время на адаптацию», - высказался Гаргаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Уже три месяца Артём Дзюба числится в списке свободных агентов. В последние недели слухи связывали 34-летнего футболиста с некоторыми клубами РПЛ, но конкретики не было.