Стало известно, где хочет продолжить карьеру Ракицкий

Футбольный агент Максим Дудченко, представляющий интересы украинского защитника Ярослава Ракицкого, высказался о будущем своего клиента после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».

«Сотрудничество с «Адана Демирспор» решили завершить, потому что этот клуб - не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения на Украину», - передает слова агента Fan Day

Стороны расторгли трудовое соглашение 3 декабря.

В составе «Адана Демирспор» Ракицкий провел восемь поединков в чемпионате Турции, отметившись одной результативной передачей. Его контракт был рассчитан до середины следующего года.