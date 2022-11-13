​Матч «Бешикташа» перенесли из-за теракта в Турции

В воскресенье вечером «Бешикташ» должен был провести домашний матч чемпионата Турции против «Антальяспора». Игра была перенесена на неопределённый срок, о чём сообщила пресс-служба Турецкой федерации футбола.

Футбольный матч был перенесён после совершённого теракта в Стамбуле. Есть информация о погибших и раненых.

«Бешикташ» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Впрочем, ситуация плотная – от лидера команда отстаёт всего лишь на семь зачётных баллов.

Отметим, что действующим чемпионом Турции является «Трабзонспор».