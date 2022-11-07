Червиченко - о Дзюбе: «Неожиданно, что турки так быстро прозрели»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из турецкого клуба «Адана Демирспор». Накануне стало известно, что стороны расторгли трудовой договор.

«Неожиданно, что турки так быстро прозрели. А то, что там у него вряд ли получится, - было понятно. Очнулись раньше, чем итальянцы с Кокориным», - приводит слова Червиченко издание «Чемпионат».

Он также отметил, что турецкому клубу было невыгодно держать легионера с окладом в размере двух миллионов евро.

За «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил всего один гол.