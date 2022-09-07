Нападающий Зе Луиш, которого в России прекрасно знают по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив», продолжит карьеру в турецкой Суперлиге. О подписании трудового соглашения с 31-летним футболистом объявил клуб «Хатайспор».

«Хатайспор» плохо стартовал в новом чемпионате Турции. После четырёх сыгранных матчей команда располагается в зоне вылета с одним набранным очком в кармане.

В своё время Зе Луиш провёл 97 матчей в рамках Российской премьер-лиги. В этих играх форвард записал на свой счёт 26 голов и 21 результативный пас на партнёров по команде.

Эксперты из transfermarkt оценивают Зе Луиша в 1,5 миллиона евро.