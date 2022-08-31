Агент рассказал о зарплате Оздоева в Турции

Стал известен размер заработной платы, которую получает российский полузащитник Магомед Оздоев в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк». Об этом в беседе с журналистом Sport24 рассказал футбольный агент Малик Арутюнов.

«Существенно меньше миллиона евро в год. Российские клубы предлагали Магомеду больше», - сказал Арутюнов.

Оздоев по завершении минувшего сезона покинул «Зенит» в статусе свободного агента и перешел в турецкий клуб. Хавбек подписал контракт до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше Суперлиги россиянин провел три поединка, в которых получил одну желтую карточку.