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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Уфы» Тилль продолжит карьеру в Турции официально

 
16 Августа 2022 • 07:37 Комментировать

Полузащитник Оливье Тилль, известный в российском чемпионате по выступлениям за «Уфу», определился с новым местом работы. 25-летний люксембургский футболист переехал в Турцию, где будет защищать цвета «Эюпспора», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Срок подписанного контракта между сторонами пока не разглашается. Тилль пополнил ряды турецкого коллектива на правах свободного агента.

Напомним, что полузащитник выступал в составе уфимской команды с лета 2018 по осень 2020 года.

В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 24 поединка, отметившись девятью голами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Оливье Тилль Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Эюпспор
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