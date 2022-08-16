Полузащитник Оливье Тилль, известный в российском чемпионате по выступлениям за «Уфу», определился с новым местом работы. 25-летний люксембургский футболист переехал в Турцию, где будет защищать цвета «Эюпспора», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Срок подписанного контракта между сторонами пока не разглашается. Тилль пополнил ряды турецкого коллектива на правах свободного агента.

Напомним, что полузащитник выступал в составе уфимской команды с лета 2018 по осень 2020 года.

В прошлом сезоне он провел на клубном уровне 24 поединка, отметившись девятью голами и десятью ассистами.