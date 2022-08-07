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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Галатасарай» объявил о двух громких трансферах официально

07 Августа 2022 • 08:28 Комментировать

Стамбульский «Галатасарай» качественно усилился в текущее трансферное окно. Как информирует клубная пресс-служба, ряды турецкого гранда пополнил экс-нападающий «Наполи» Дрис Мертенс. Бельгиец перешел на правах свободного агента.

Еще одним пополнением «Галатасарая» стал уругвайский полузащитник Лукас Торрейра, который ранее выступал за лондонский «Арсенал».

«Львы» провально провели прошлый сезон, финишировав на непривычном для себя 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Сегодня, 7 августа, «Галатасарай» стартует в новом розыгрыше Суперлиги. Стамбульский гранд на выезде встретится с «Антальяспором».

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Евро-Футбол.Ру,
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07.08  21:45 Антальяспор ... Галатасарай 2.95 3.60 2.22
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