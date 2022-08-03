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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Сиригу получил предложение от турецкого гранда

03 Августа 2022 • 08:10 Комментировать

Опытного итальянского вратаря Сальваторе Сиригу, поигравшего за «ПСЖ» и «Севилью», хотят видеть в турецком чемпионате. Об этом стало известно журналистам Vole.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 35-летнего голкипера проявляет стамбульский «Фенербахче». Турецкий гранд сделал предложение игроку, который находится в статусе свободного агента после расставания с генуэзским «Дженоа».

В минувшем сезоне Сальваторе принял участие в 36 поединках в различных турнирах и пропустил 59 мячей. В десяти противостояниях Сиригу сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Сальваторе Сиригу Трансферы футбола - лето 2022
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