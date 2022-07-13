Озил трогательно попрощался с «Фенербахче»

Мы уже сообщали о том, что Месут Озил расстался с «Фенербахче» и перешел в «Истанбул Башакшехир». Немецкий футболист турецкого происхождения трогательно попрощался со своим предыдущим клубом.

- Жизнь полна неожиданностей. Наши планы, наши желания и намерения не всегда идут правильным путем. Я очень хотел добиться большего с «Фенербахче», это было моей мечтой детства. Сейчас мне остается только поблагодарить клуб и фанатов за всю оказанную мне поддержу, - цитирует слова Озила пресс-служба турецкого клуба.

Озил провел в «Фенербахче» лишь один сезон, до этого он восемь лет выступал в составе лондонского «Арсенала».