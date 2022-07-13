Как и ожидалось, Месут Озил сменил один турецкий клуб на другой. Официально в статусе свободного агента немецкий полузащитник находился какие-то минуты. Вскоре после объявления об уходе Озила из «Фенербахче» последовало подтверждение подписания 33-летнего игрока от «Истанбула Башакшехир». Клуб разместил в социальных сетях музыкальную песню, прикрепив ссылку на страничку Озила. В ближайшее время ожидается полноценная новость, в которой, возможно, будут раскрыты условия сделки.

Ранее «Истанбул Башакшехир» сделал явный намёк на скорое подписание Месута Озила. За «Фенербахче» немец отыграл полтора сезона.