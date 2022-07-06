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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Милана» перебрался в «Истанбул»

06 Июля 2022 • 07:43 Комментировать

Бывший полузащитник «Милана» и «Лацио» Лукас Билья продолжит свою карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир».

Как сообщает пресс-служба турецкой команды, 36-летний аргентинский футболист присоединился к клубу из Истанбула на правах свободного агента. Билья подписал с командой двухлетнее соглашение и будет выступать под 20-м номером. До этого полузащитника два года играл за «Фатик Карагюмрюк».

В прошлом сезоне Лукас Билья провёл в турецком чемпионате 33 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. До этого аргентинец также выступал за «Милан», «Лацио» и бельгийский «Андерлехт».

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Евро-Футбол.Ру,
Лукас Билья Истанбул Башакшехир
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