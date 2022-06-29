Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший форвард «Реала» и «ПСЖ» продолжит карьеру в Турции

29 Июня 2022 • 06:49 Комментировать

Испанский нападающий «Лас-Пальмас» Хесе Родригес продолжит свою карьеру в турецком чемпионате.

29-летний испанский футболист на правах свободного агента перешёл в команду «Анкарагюджю». Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, бывший форвард мадридского «Реала» и «ПСЖ» подписал с командой однолетнее соглашение. Напомним, что Хесе также защищал цвета «Сток Сити», «Бетиса» и «Спортинга».

В прошлом сезоне Хесе Родригес провёл в подэлитном испанском дивизионе в составе «Лас-Пальмас» 39 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хесе Родригес Анкарагюджю
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
06:49 · Турция
Бывший форвард «Реала» и «ПСЖ» продолжит карьеру в Турции
28 Июня
07:51 · Италия. Серия А
Форвард «Ромы» может продолжить карьеру в Турции
27 Июня
23:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркао отреагировал на интерес к игроку со стороны ЦСКА
21:29 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА тоже интересен Маркао
14:36 · Турция
Мостовой о Кудряшове: «Это тот, который забивал в свои ворота с хорватами?»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов: «Дзюба станет в Турции суперзвездой!»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов завершил карьеру в сборной
09:55 · Италия. Серия А
Видаль может продолжить карьеру в Турции или МЛС
07:50 · Турция
«Фенербахче» вместо Дзюбы может подписать украинского форварда
25 Июня
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов одолжить Ндомбеле турецкому клубу
00:03 · Италия. Серия А
Ремзи не перейдёт в турецкий клуб, возглавляемый Пирло
24 Июня
23:08 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» может продолжить карьеру в Турции
22 Июня
11:48 · Португалия. Примейра-лига
Оливейра интересен турецкому клубу
08:45 · Турция
«Галатасарай» остался без главного тренера
07:51 · Турция
Непомнящий: Если в Турции у Дзюбы не пойдёт игра, то он столкнётся с обструкцией
Все новости
Рекомендуем