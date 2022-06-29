Бывший форвард «Реала» и «ПСЖ» продолжит карьеру в Турции

Испанский нападающий «Лас-Пальмас» Хесе Родригес продолжит свою карьеру в турецком чемпионате.

29-летний испанский футболист на правах свободного агента перешёл в команду «Анкарагюджю». Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, бывший форвард мадридского «Реала» и «ПСЖ» подписал с командой однолетнее соглашение. Напомним, что Хесе также защищал цвета «Сток Сити», «Бетиса» и «Спортинга».

В прошлом сезоне Хесе Родригес провёл в подэлитном испанском дивизионе в составе «Лас-Пальмас» 39 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью ассистами.