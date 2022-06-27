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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Мостовой о Кудряшове: «Это тот, который забивал в свои ворота с хорватами?»

27 Июня 2022 • 14:36 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение защитника «Антальяспора» Фёдора Кудряшова завершить карьеру в сборной России.

Мостовой не считает 35-летнего Кудряшова большой потерей для национальной команды, которая сейчас не имеет возможности принимать участие в международных турнирах.

«Это тот, который забивал в свои ворота с хорватами, закончил карьеру в сборной? Даже если бы мы могли где-нибудь выступать, то думаю, что его вряд ли бы вызвали. Кудряшов не такой игрок, который делает результат», — приводит слова Мостового «Metaratings».

Всего в составе национальной сборной Кудряшов провёл 48 встреч, забив один гол и отдав одну результативною передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Фёдор Кудряшов Антальяспор
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