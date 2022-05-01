Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли отреагировал на смерть Мино Райолы

01 Мая 2022 • 13:54 Комментировать

Известный итальянский нападающий Марио Балотелли, который выступает за турецкий «Адан Демирспор», в социальных сетях отреагировал на смерть агента Мино Райолы.

Балотелли написал, что советы, упрёки, помощь и шутки Райолы всегда останутся в голове. Марио отметил, что всегда будет считать агента своим вторым отцом. Итальянец выразил уверенность в том, что агент, даже находясь на небесах, всё равно будет присутствовать в нашей жизни.

Напомним, что вчера стало официально известно о том, что известный футбольный агент Мино Райола скончался после болезни. Райола занимался делами Златана Ибрагимовича, Эрлинга Холанна, Поля Погба и многих других именитых игроков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Мино Райола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.05  16:00 Аланьяспор ... Малатьяспор 1.38 4.80 7.20
01.05  16:00 Кайсериспор ... Бешикташ 3.10 3.50 2.16
01.05  20:30 Гёзтепе ... Ризеспор 2.17 3.45 3.00
01.05  20:30 Галатасарай ... Сивасспор 2.06 3.45 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Мая
13:54 · Турция
Балотелли отреагировал на смерть Мино Райолы
30 Апреля
23:52 · Турция
«Трабзонспор» впервые с 1984 года стал чемпионом Турции
29 Апреля
19:53 · Италия. Серия А
«Рома», «Валенсия» и «Галатасарай» сразятся за Шеку 1
19 Апреля
19:52 · Турция
Озил может продолжить карьеру в США
14 Апреля
21:19 · Россия. Премьер-лига
Турецкие клубы интересуются Быстровым из «Ахмата»
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на вингера «Галатасарая»
12 Апреля
14:16 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» придётся решать проблему Пьянича
13:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Бешикташа» может перейти в «Лестер»
11 Апреля
19:42 · Турция
Президент «Бешикташа»: «Пьянич не будет играть за нас в следующем сезоне»
13:36 · Турция
Балотелли посвятил гол Агуэро
10:27 · Турция
«Фенербахче» не проигрывает в 8 матчах кряду
08 Апреля
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» и «Ньюкасл» интересуются голкипером «Трабзонспора»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ньюкасла» и «Астон Виллы» просмотрят защитника из «Фенербахче»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Озил может перейти в «Халл»
07 Апреля
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на защитника сборной Дании
Все новости
Рекомендуем