Балотелли отреагировал на смерть Мино Райолы

Известный итальянский нападающий Марио Балотелли, который выступает за турецкий «Адан Демирспор», в социальных сетях отреагировал на смерть агента Мино Райолы.

Балотелли написал, что советы, упрёки, помощь и шутки Райолы всегда останутся в голове. Марио отметил, что всегда будет считать агента своим вторым отцом. Итальянец выразил уверенность в том, что агент, даже находясь на небесах, всё равно будет присутствовать в нашей жизни.

Напомним, что вчера стало официально известно о том, что известный футбольный агент Мино Райола скончался после болезни. Райола занимался делами Златана Ибрагимовича, Эрлинга Холанна, Поля Погба и многих других именитых игроков.