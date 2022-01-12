Бывший помощник Гвардиолы возглавил «Галатасарай»

Пару дней назад «Галатасарай» объявил о расставании с Фатихом Теримом, который покинул клуб вследствие неудачной игры команды в этом сезоне. Для Терима это был уже четвертый отрезок у руля «львов», но, к сожалению, ни к чему путному он команду не привел. Теперь тренировать «Галатасарай» будет испанец Доменек Торрент. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

Торрент долгое время работал в качестве помощника Хосепа Гвардиолы - сперва в «Барселоне», затем в «Баварии» и «Манчестер Сити». Затем он начала самостоятельную карьеру, поработав с «Нью-Йорк Сити», а также с «Фламенго».