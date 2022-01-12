Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший помощник Гвардиолы возглавил «Галатасарай»

12 Января 2022 • 15:29 Комментировать (1)
Хатайспор
...
Галатасарай
3.35 3.60 2.10
16.01 19:00

Пару дней назад «Галатасарай» объявил о расставании с Фатихом Теримом, который покинул клуб вследствие неудачной игры команды в этом сезоне. Для Терима это был уже четвертый отрезок у руля «львов», но, к сожалению, ни к чему путному он команду не привел. Теперь тренировать «Галатасарай» будет испанец Доменек Торрент. Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

Торрент долгое время работал в качестве помощника Хосепа Гвардиолы - сперва в «Барселоне», затем в «Баварии» и «Манчестер Сити». Затем он начала самостоятельную карьеру, поработав с «Нью-Йорк Сити», а также с «Фламенго».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Доменек Торрент
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ХАТАЙСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Reich83
12 Января 2022 в 16:14
щас все кинутся скачивать Торренты)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
15:29 · Турция
Бывший помощник Гвардиолы возглавил «Галатасарай» 1
13:40 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдал Бистровича в аренду турецкому клубу 1 официально
11 Января
18:12 · Турция
​Экс-игрок «Спартака» Фернандо ведёт переговоры с клубом из Турции эксклюзив
12:52 · Турция
Защитник сборной Турции погиб в ДТП
10 Января
23:42 · Турция
Фатих Терим покидает «Галатасарай»
08 Января
13:29 · Турция
Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Фенербахче»
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» может подписать полузащитника «Краснодара»
13:07 · Испания. Ла Лига
Всего один клуб связался с «Барселоной» по Юмтити
10:30 · Турция
«Фенербахче» предложил контракт Лёву
05 Января
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продать Жиго в Турцию 1
08:15 · Турция
Балотелли заразился коронавирусом
04 Января
22:18 · Турция
Руководство «Фенербахче» пытается убедить Лёва возглавить команду слухи
12:32 · Россия. Премьер-лига
Турецкий клуб, за который выступает Кудряшов, нацелился на полузащитника «Спартака» 1
08:30 · Испания. Ла Лига
Юмтити отказался от продолжения карьеры в Турции
02 Января
16:47 · Турция
​Озил может купить клуб в Турции
Все новости
Рекомендуем