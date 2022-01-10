Фатих Терим покидает «Галатасарай»

Фатих Терим взял на себя ответственность после унизительного домашнего поражения «Галатасарая» в матче с «Гиресунспором». Сейчас турецкий гранд занимает только двенадцатое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, что, конечно же, не может считаться удовлетворительным результатом.

Поэтому Терим подал в отставку, завершив, таким образом, свой уже четвертый рабочий цикл с «Галатасараем». Самым успешным был, пожалуй, первый отрезок - с 1996 по 2000 год. Тогда столичный клуб четырежды кряду выиграл чемпионат Турции, а венцом всего этого стала победа в Кубке УЕФА, когда по пенальти был переигран лондонский «Арсенал».

Ничего подобного в истории турецкого футбола не было ни до, ни после.